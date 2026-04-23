Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Gemeinsame Geschwindigkeitskontrolle zum Blitzermarathon setzt Zeichen für mehr Rücksicht

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Lingen (ots)

Im Rahmen des diesjährigen Blitzermarathons hat die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am 15. April gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) der Stadt Lingen sowie der Lingener Seniorenvertretung eine besondere Geschwindigkeitskontrolle in der Tempo-30-Zone an der Friedlandstraße durchgeführt.

Im Fokus der Aktion stand nicht allein die Kontrolle der Geschwindigkeit, sondern vor allem die Sensibilisierung für mehr Rücksicht und Verantwortungsbewusstsein im Straßenverkehr. Mehrere Verkehrsteilnehmende, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren, wurden angehalten. Statt eines klassischen "Strafzettels" erhielten sie von Mitgliedern des Kinder- und Jugendparlamentes einen symbolischen "Denkzettel". Die Seniorenvertretung überreichte ergänzend Kugelschreiber mit einem augenzwinkernden Hinweis, sich die Botschaft "hinter die Ohren zu schreiben".

Mit der gemeinsamen Aktion wollten Polizei, Kinder und Jugendliche sowie die Seniorenvertretung ein deutliches Zeichen setzen: Gerade in sensiblen Bereichen wie Tempo-30-Zonen ist angepasste Geschwindigkeit entscheidend, um insbesondere Kinder, ältere Menschen und andere besonders schutzbedürftige Verkehrsteilnehmende zu schützen.

Die Polizei begrüßt das Engagement aller Beteiligten. Solche Aktionen leisten einen wichtigen Beitrag, um Verkehrssicherheit nicht nur zu kontrollieren, sondern auch erlebbar zu machen. Rücksicht und Aufmerksamkeit können helfen, Unfälle zu verhindern und Leben zu schützen.

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