Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Hundehalter nach Zeugenaufruf ermittelt

Spelle (ots)

Nach dem Zeugenaufruf zu einem Vorfall* vom 17.04.2026, bei dem ein 13-jähriges Mädchen auf dem Schulweg in Spelle von einem Hund gebissen wurde, konnte der gesuchte Hundehalter inzwischen ermittelt werden.

Nach Veröffentlichung der Pressemitteilung gingen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei ein, die letztlich zur Identifizierung des Hundehalters führten.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die zahlreichen Hinweise und die Unterstützung bei der Aufklärung des Sachverhalts.

*https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/6259979

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