Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Gefährdung im Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2026, kam es gegen 14:25 Uhr im Bereich der Helter Straße zwischen Lehrte und Helte zu einer möglichen Gefährdung im Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 83-jähriger Fahrer einer Mercedes B-Klasse durch unsichere Fahrweise, unter anderem in Schlangenlinien und mehrfach auf der Gegenfahrbahn, aufgefallen sein. Im weiteren Verlauf soll der Mann einen orangefarbenen Radlader überholt haben, obwohl Gegenverkehr nahte. Ein entgegenkommender Pkw musste nach derzeitigen Erkenntnissen abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Polizei hat den Führerschein des Mannes sichergestellt und bittet nun insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des orangefarbenen Radladers sowie den bislang unbekannten entgegenkommenden Pkw-Fahrer, sich zu melden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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