Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen
Nordhorn (ots)
Am Dienstag, den 21.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 22:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Am Markt in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten weißen Kia Ceed. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2000 Euro zu kümmern.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
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