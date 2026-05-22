Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (500) Großkontrollstelle auf dem Frankenschnellweg - Polizei stellte zahlreiche Verstöße fest

Nürnberg (ots)

Bei einer Großkontrollstelle auf dem Frankenschnellweg in Nürnberg stellten Beamte mehrerer mittelfränkischer Polizeidienststellen am Donnerstag (21.05.2026) zahlreiche Verstöße fest. Mehrere Verkehrsteilnehmer standen mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol.

Unter der Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg führten Einsatzkräfte mehrerer mittelfränkischer Polizeidienststellen am Donnerstag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 00:00 Uhr eine Großkontrollstelle auf dem Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Südwesttangente durch.

Bei rund einem Dutzend Fahrzeugführern ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Bei einem weiteren Fahrer stellten die Beamten einen Alkoholwert von über 0,5 Promille fest. Die Einsatzkräfte unterbanden jeweils die Weiterfahrt und ordneten Blutentnahmen an.

Besonders auffällig war ein Fahrzeugführer, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin stand und gleichzeitig einen erhöhten Blutzuckerwert aufwies. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren medizinischen Behandlung sowie zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Darüber hinaus leiteten die Beamten mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Zudem ahndeten die Einsatzkräfte Verstöße gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung, beanstandeten fehlende Kindersicherungen und stellten diverse Fahrzeugmängel fest.

Im Rahmen der Kontrollen vollstreckten die Polizeibeamten außerdem drei offene Haftbefehle.

Erstellt durch: Michael Sebald

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