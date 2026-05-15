Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (134/2026) Serie von "Schockanrufen" im Raum Duderstadt - Seniorin übergibt Bargeld und Goldschmuck an unbekannten Abholer. Ermittler bitten um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

Duderstadt, Ortsteil Hilkerode, Alte Straße Donnerstag, 14. Mai 2026, gegen 13.30 Uhr

DUDERSTADT (ab) - Nach einem sogenannten "Schockanruf" haben bislang unbekannte Betrüger am Donnerstagmittag (14.05.26) in Duderstadt-Hilkerode (Landkreis Göttingen) Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro erbeutet. Die Polizei Duderstadt hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erhielt eine Seniorin gegen 10.00 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Ein angeblicher Polizeibeamter der Kriminalpolizei Duderstadt teilte ihr mit, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Im weiteren Verlauf wurde die Seniorin an eine weitere angebliche Amtsperson weitergeleitet. Diese forderte schließlich die Zahlung eines hohen Geldbetrages, um angebliche weitere Konsequenzen für die Tochter abzuwenden.

Die betagte Dame wurde während des mehrstündigen Telefonats massiv unter Druck gesetzt und angewiesen, Bargeld und Schmuck zusammenzusuchen. Gegen 13.30 bis 13.45 Uhr erschien schließlich ein bislang unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Frau in der Alten Straße und nahm die Wertgegenstände entgegen.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Er soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und schlank gewesen sein. Bekleidet war er dunkel, unter anderem mit einer schwarzen Lederjacke mit Kapuze. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Der Mann sprach hochdeutsch. Nach der Übergabe entfernte er sich nach Angaben der Geschädigten in Richtung Pfingstanger.

Erst nach Beendigung des Telefonats gelang es der Seniorin, ihre Tochter zu erreichen. Dabei stellte sich heraus, dass der geschilderte Unfall frei erfunden war. Die Frau alarmierte anschließend die Polizei. Die unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung sowie erste Nachbarschaftsbefragungen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters.

Im Zusammenhang mit dem Fall registrierte die Polizei am Donnerstag eine Serie gleichgelagerter Anrufe im Raum Duderstadt. Insgesamt wurden sieben sogenannte "Schockanrufe" bekannt. In den übrigen Fällen durchschauten die Angerufenen den Betrugsversuch glücklicherweise rechtzeitig und beendeten das Gespräch, sodass es dort zu keiner Geld- oder Wertübergabe kam.

Zeugenaufruf

Die Polizei Duderstadt bittet Zeugen, die am Donnerstag, 14. Mai 2026, zwischen etwa 13.15 und 14.00 Uhr im Bereich Alte Straße, Pfingstanger, Am Anger oder im Umfeld der katholischen Filialkirche Johannes der Täufer in Hilkerode verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Von besonderem Interesse sind Hinweise auf den beschriebenen Mann sowie auf ein mögliches Fahrzeug, mit dem der Abholer gebracht oder abgeholt worden sein könnte.

Hinweise nimmt die Polizei Duderstadt unter der Telefonnummer (05527) 8461-0 entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten "Schockanrufen": Echte Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Ärzte fordern am Telefon niemals Bargeld, Schmuck oder sonstige Wertgegenstände. Beenden Sie solche Gespräche sofort, wählen Sie selbst den Notruf 110 oder kontaktieren Sie Angehörige unter den Ihnen bekannten Telefonnummern.

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