Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (133/2026) Zufallsfund bei Präventionseinsatz - Polizei beschlagnahmt 22 Kartuschen Lachgas, Schreckschusswaffen, größere Menge Bargeld und ca. 500 Gramm Cannabis in Herzberg

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Göttingen (ots)

Herzberg, Stadtgebiet

Dienstag, 12. Mai 2026

HERZBERG (jk) - Im Rahmen eines Präventionseinsatzes sind Beamte der Polizei Bad Lauterberg am Dienstag (12.05.26) in einem Geschäft in Herzberg (Landkreis Göttingen) auf 22 Kartuschen Lachgas Foto) mit einem Gesamtgewicht von rund 14 Kilo gestoßen. Die Behältnisse mit der Industriechemikalie lagerten teils offen im Verkaufsraum.

Aufgrund des Fundes erwirkten die Ermittler sogleich über die Staatsanwaltschaft Göttingen beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die gesamten Geschäftsräume und die Privatwohnung des 46 Jahre alten Betreibers.

In der Wohnung des Mannes fand und beschlagnahmte die Polizei in der Folge über 20.000 Euro Bargeld, mehrere Schreckschusswaffen und etwa 500 Gramm Cannabis.

Gegen den 46 Jahre alten Herzberger wurden Ermittlungsverfahren u. a. wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz und das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz eingeleitet. Er befindet sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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