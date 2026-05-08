Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (130/2026) Professionelle Cannabis-Plantage in leerstehendem Haus in Zorge entdeckt - Zwei Tatverdächtige bei Durchsuchung am Mittwochmorgen festgenommen, Haftrichter erlässt U-Haftbefehle

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Göttingen (ots)

Walkenried, Ortsteil Zorge, Taubentalstraße Mittwoch, 6. Mai 2026, gegen 07.30 Uhr

ZORGE (jk) - In einem leerstehenden Wohnhaus in Zorge (Landkreis Göttingen) hat die Polizei Bad Lauterberg eine groß angelegte, professionelle Indoor-Cannabis-Plantage ausgehoben. Der Fund erinnert an die Entdeckung gleich mehrerer Plantagen innerhalb kürzester Zeit in Bad Lauterberg, Wulften und Hattorf im April letzten Jahres (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6015476 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6019398).

Auf das Objekt in Zorge wurde die Polizei nach einem Hinweis aus der Bevölkerung aufmerksam. Am Mittwochmorgen (06.05.26) betraten und durchsuchten Einsatzkräfte das dreigeschossige Gebäude an der Taubentalstraße mit richterlichem Beschluss. Zwei 26 Jahre alte Männer, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Haus aufhielten, wurden festgenommen. Ihre genaue Tatbeteiligung ist noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Ergriffenen wurden am Donnerstag (07.05.26) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ U-Haftbefehle wegen Fluchtgefahr.

Über 500 Pflanzen beschlagnahmt

Im Hausinnern stießen die Ermittler auf insgesamt 555 Hanfpflanzen, die zum Teil gerade in Vollblühte standen sowie auch Reste abgeernteter Pflanzen, was darauf hindeutet, dass das eigentlich leerstehende Gebäude bereits seit längerer Zeit für den illegalen Drogenanbau genutzt wird. Der gesamte Fund wurde beschlagnahmt und abtransportiert.

Haus komplett umgebaut

Wie schon bei den zurückliegenden Plantagen, wurden auch in Zorge alle Räume des Wohnhauses für den professionellen Anbau umgebaut, Leichtbauwände eingezogen, eine eigene Wasser-, Strom- und Frischluftversorgung installiert und sämtliche Fenster und Türen mit Aluminiumfolien vollständig gegen Licht- und Geruchsemissionen abgedichtet. Der Abbau und Abtransport der umfangreichen Logistik erfolgte am Donnerstag (07.05.26) mit Unterstützung von Einsatzkräften der Zentralen Polizeidirektion aus Braunschweig. Die Arbeiten waren am frühen Nachmittag abgeschlossen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde die Beschlagnahme des Gebäudes anschließend aufgehoben.

Hintergründe noch unklar

Für wen die Drogen bestimmt waren, wo und an wen sie veräußert werden sollten, ist zurzeit unbekannt. Eine Verbindung zu den Plantagen aus 2025 wird in diesem Kontext noch geprüft.

Ermittlungen auch gegen Hauseigentümer

Weitere polizeiliche Ermittlungen in diesem Fall richten sich auch gegen den aktuellen Eigentümer des Hauses mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Inwieweit er von der illegalen Plantage gewusst hat oder an deren Betrieb in irgendeiner Form beteiligt gewesen ist, ist bislang offen.

Zeugen gesucht

Anwohnende oder sonstige Zeugen, denen in der zurückliegenden Zeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind bzw. die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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