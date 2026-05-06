Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (129/2026) Ermittlungen nach Überfall auf Schnellrestaurant in Göttingen-Grone im September 2024 gehen weiter - Polizei geht inzwischen von örtlichen Tätern aus

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Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Grone, Siekweg

Donnerstag, 12. September 2024, gegen 02.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Die Tat liegt schon länger zurück, die Ermittlungen zur Aufklärung aber gehen ohne Unterlass weiter. Im September 2024 überfielen Maskierte ein Schnellrestaurant am Göttinger Siekweg und erbeuteten dabei mehrere tausend Euro. Der Fall ist bis heute weiterhin ungeklärt.

Die zuständigen Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Göttingen hatten zuletzt im Mai 2025 mit Bildern aus der Überwachungskamera nach den beiden unbekannten Räubern gefahndet (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6029785). Das ist jetzt knapp ein Jahr her. Infolge der eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung gingen einige sachdienliche Hinweise bei der Polizei ein und wurden ausgewertet. Aufgrund dessen geht man inzwischen davon aus, dass es sich bei den gesuchten Männern wahrscheinlich um örtliche Täter handelt.

Zum Hintergrund

Die beiden Maskierten hatten das bereits geschlossene Restaurant in der Nacht des 12. September etwa gegen 02.35 Uhr betreten und die mit Reinigungsarbeiten beschäftigten Mitarbeiter mit einem großen messerähnlichen Gegenstand sowie einer augenscheinlichen Schusswaffe bedroht. Letztlich entkamen die mutmaßlichen Räuber mit mehreren tausend Euro Bargeld. Eine nach ihnen eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Auf dem im Mai 2025 veröffentlichten Bildmaterial ist zu sehen, dass der eine Täter eine leicht korpulente Figur hatte. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Jogginganzug und eine auffällige Bauchtasche, die möglicherweise vom Hersteller "Louis Vuitton" stammen könnte. Der zweite Tatbeteilige wirkte größer und dünner. Er trug ebenfalls einen dunklen Jogginganzug und dazu weiße Turnschuhe mit gelb-schwarzen Elementen.

Erneuter Zeugenaufruf per Plakat

Um die ungeklärte Tat insbesondere bei den Anwohnenden noch einmal in Erinnerung zu rufen, hängten Beamte am Mittwochnachmittag (06.05.26) im Umfeld des Tatorts an mehreren Stellen Plakate (siehe Anhang) mit den Tatdetails und einem Foto der Täter auf. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und auch Fahrzeugen, die in jener Nacht im September 2024 in der Nähe des Schnellrestaurants gesehen wurden, nimmt die Polizei Göttingen weiterhin unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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