Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (128/2026) Kunstguss-Tafeln von zwei Denkmälern in Wieda gestohlen - Schaden von mehreren tausend Euro, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Walkenried, OT Wieda, Waldstraße / Eingang zum Kurpark Zwischen Mittwoch und Freitag, 29. April bis 1. Mai 2026

WALKENRIED (ab) - Unbekannte haben im Walkenrieder Ortsteil Wieda (Landkreis Göttingen) zwei hochwertige Kunstguss-Tafeln von Denkmälern im Bereich des Eingangs zum Kurpark gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten Unbekannte im Zeitraum von Mittwoch (29.04.26), bis Freitag (01.05.26), gegen 18.45 Uhr, eine etwa 120 x 50 Zentimeter große Gusstafel mit einer Beschreibung zur historischen Eisenindustrie von der Nachbildung eines historischen Schmelzofens an der Waldstraße. Zudem wurde von einem weiteren Denkmal auf einem angrenzenden Grundstück eine etwa 60 x 60 Zentimeter große Gusstafel entwendet. Diese zeigte einen Eisengießer bei der Arbeit. Die beiden Tafeln sind nach derzeitigen Informationen rund 50 Jahre alt.

Die Polizei Walkenried hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich des Kurparkeingangs in Wieda verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben, sich unter Telefon 05525/95986-0 zu melden.

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