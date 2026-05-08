Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (131/2026) Paketdiebstahl in der Langen Straße - Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Hann. Münden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Lange Straße, Höhe Hausnummer 45 Dienstag, 5. Mai 2026, gegen 11.40 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Nach dem Diebstahl eines Pakets aus einem Auslieferungsfahrzeug in der Langen Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) sucht die Polizei Hann. Münden Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 36 Jahre alte Lieferfahrer am Dienstagvormittag (05.05.26) gegen 11.40 Uhr in seinem Fahrzeug, als der Unbekannte ein Paket aus dem Wagen nahm und öffnete. Als der Fahrer den Mann darauf ansprach und ihn sich ihm in den Weg stellte, nahm dieser das Paket an sich und ging in Richtung Marktplatz davon.

Der Lieferfahrer folgte ihm und forderte das Paket zurück. Daraufhin soll der Unbekannte laut geschrien und in Richtung des Mannes geschlagen haben. Getroffen wurde der Geschädigte nicht. Umstehende Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Bereich der Innenstadt, der Wallanlagen, des Forstbotanischen Gartens und des Bahnhofs verlief ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 Jahre alt, ca. 175 Zentimeter groß, sprach Deutsch, blaue Jacke, weiße Schuhe, Halstattoo, vernarbtes Gesicht.

Was sich in dem entwendeten Paket befand, ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Hann. Münden hat Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können, sich unter Telefon 05541/951-0 zu melden.

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