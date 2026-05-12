Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (132/2026) Mutmaßlich wegen getragener Kleidung: Gruppe attackiert zwei Passanten auf Göttinger Wochenmarkt - Täter geflüchtet, Staatschutzkommissariat ermittelt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Hospitalstraße/dortiger Wochenmarkt Montag, 11. Mai 2026, gegen 18.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Wegen eines "Thor Steinar"-Pullovers sind nach derzeitigen Informationen am frühen Montagabend (11.05.26) in der Göttinger Innenstadt zwei Fußgänger von mehreren, vermutlich teils vermummten Unbekannten attackiert worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.55 Uhr auf dem Wochenmarkt an der Hospitalstraße. Bei dem Übergriff erlitten der 17 Jahre alte Jugendliche und der 19-jährige Heranwachsende aus dem Landkreis Eichsfeld leichte Verletzungen. Die Täter ergriffen die Flucht. Eine nach ihnen eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Staatschutzkommissariat ermittelt.

Hintergrund der Attacke war vermutlich der von dem 19-Jährigen getragene Pullover. Auf dem Wochenmarkt wurden die beiden Passanten deswegen zunächst von etwa fünf Personen u. a. als "Nazis" betitelt und beleidigt. Anschließend schlug einer aus der Gruppe mutmaßlich mit einem stockartigen Gegenstand auf die jungen Männer ein und verletzte sie leicht. Als sich Passanten in die Situation einschalteten, liefen die Angreifer davon.

Alle Tatverdächtigen werden als ca. 20 bis 30 Jahre alt, schlank und überwiegend dunkel gekleidet beschrieben. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Das Verfahren wird aufgrund der festgestellten Tatumstände im Staatsschutzkommissariat bearbeitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

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