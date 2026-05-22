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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (498) Diebstahl eines Motorrades - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (19.05.2026) und Donnerstag (21.05.2026) wurde aus einer Tiefgarage im Nürnberger Westen ein Kraftrad entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu der zu diesem Zeitpunkt unversperrten Tiefgarage in der Langen Zeile. Dort brachen sie das Schloss einer abgestellten orange-weißen KTM Duke 390 mit dem amtlichen Kennzeichen N-BI 82 auf und entwendeten das Motorrad. Der Wert des Kraftrads beläuft sich auf rund 3250 Euro.

Nach ersten Maßnahmen durch die Polizeiinspektion Nürnberg-West hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Oliver Trebing

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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