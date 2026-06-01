Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrug bei Gebrauchtwagenkauf

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter bot in mehreren Lokalzeitungen einen gebrauchten VW Polo für 7.800 Euro zum Kauf an. Eine 60-Jährige und ein 72-Jähriger nahmen unabhängig voneinander Kontakt mit dem vorgeblichen Verkäufer auf. Dieser behauptete aus der Schweiz zu kommen und überredete die beiden Interessenten, vorab den Kaufpreis auf ein Schweizer Konto zu überweisen, was diese auch taten. Allerdings erschien der Mann nicht zur vereinbarten Übergabe des Autos in Heidelberg-Wieblingen. Dabei stellte sich heraus, dass der Unbekannte den VW gleich zwei Mal verkauft hatte. Es entstand ein Schaden von 15.600 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd nahm die Ermittlungen wegen Betrug auf.

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