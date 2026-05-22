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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen
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LPI Gotha (ots)

Seit dem 20. Mai 2026 wird der 16-jährige Jan Kamjan Daliri aus 
Eisenach vermisst. Zuletzt gesehen wurde der 16-jährige in der Zeit 
zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr im Stadtgebiet. Er kann wie folgt 
beschrieben werden:
-circa 182 cm groß
-dunkelbraune Haare, "Alpaka-Frisur"
-vermutlich bekleidet mit weißen Sneakers
-trägt wahrscheinlich einen schwarz-weißen Rucksack bei sich.
Wer hat den Vermissten seit dem 20. Mai gesehen oder kann Angaben zu 
dessen Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach 
unter 03691-261124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe 
der Bezugsnummer 0124344/2026 entgegen. Die rechtlichen 
Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten 
liegen vor. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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