Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

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LPI Gotha (ots)

Seit dem 20. Mai 2026 wird der 16-jährige Jan Kamjan Daliri aus Eisenach vermisst. Zuletzt gesehen wurde der 16-jährige in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr im Stadtgebiet. Er kann wie folgt beschrieben werden: -circa 182 cm groß -dunkelbraune Haare, "Alpaka-Frisur" -vermutlich bekleidet mit weißen Sneakers -trägt wahrscheinlich einen schwarz-weißen Rucksack bei sich. Wer hat den Vermissten seit dem 20. Mai gesehen oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0124344/2026 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

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