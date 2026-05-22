LPI-GTH: Keine Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Durch einen unbekannten Täter wurde am 21.05.2026, zwischen 12.25 Uhr und 12.35 Uhr, ein parkendes Fahrzeug am Rehestädter Weg beim Güterbahnhof beschädigt. Der oder die Unbekannten warfen augenscheinlich die Seitenscheibe des Skoda ein und entwendeten aus dem Fußraum diverse persönliche und elektronische Gegenstände. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei ...

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