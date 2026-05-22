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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keine Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

In den Abendstunden des gestrigen Tages führten Beamte der Polizei Ilmenau im Parkweg eine Verkehrskontrolle durch. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 20-jährige Fahrer eines Kraftrades nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Zudem führte er das Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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