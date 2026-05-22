LPI-GTH: Diebstahl vom Fahrradteilen
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Am gestrigen Tage, im Zeitraum von 07.00 bis 10.30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter am Nordausgang des Bahnhofes Fahrradteile. Das Fahrrad war mittels Fahrradschloss gesichert. Das Hinterrad sowie der Rahmen wurden abmontiert. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0125545/2026 entgegen. (jh)
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