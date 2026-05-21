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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 02.30 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Gaststätte im Kleinen Eichfelder Weg einzudringen, was allerdings misslang. Sie wiederholten ihr Vorhaben offenbar gegen 03.45 Uhr erfolglos. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei den Tätern um zwei männliche Personen handeln. Sie verursachten einen Schaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro. Hinweise zu den Unbekannten oder deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0124875/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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