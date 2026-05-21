LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots) - In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Kaufhalle" drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter unter anderem Bargeld in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Zudem wurde Sachschaden an der Wohnungstür verursacht. Die Tat wurde gestern, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 21.20 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter ...

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