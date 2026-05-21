LPI-GTH: Bargeld entwendet

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots) - Ein 60-jähriger Fahrer eines Lkw sowie ein 66-jähriger Fahrer eines Volvo befuhren heute Mittag in genannter Reihenfolge die B88 von der BAB kommend in Richtung Bad Tabarz. An einer Ampelkreuzung hielt der Lkw-Fahrer aufgrund des Rot zeigenden Lichtsignals an. Dies bemerkte der dahinter befindliche Volvo-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf. Infolgedessen wurde der 66 Jahre alte Mann leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es ...

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