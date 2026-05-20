LPI-GTH: Brand
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es heute, seit 13.40 Uhr in der Rankestraße. Dort war ein unbewohntes Reihenhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Zwei angrenzende Häuser wurden zur Gefahrenabwehr evakuiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Der Einsatz dauert an. (jd)
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