LPI-GTH: In Garage eingedrungen
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
In eine Garage eines Garagenkomplexes am Rabenhold drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam ein. Anschließend wurde eine Überwachungskamera im Wert von rund 300 Euro entwendet. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Die Tat wurde heute Morgen, gegen 06.00 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0124074/2026) entgegen. (jd)
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