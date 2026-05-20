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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Eisenach (ots)

Der Polizei Eisenach wurde gestern Abend ein Körperverletzungsdelikt gemeldet. Mehrere Unbekannte haben offenbar im Bereich eines Fitnessstudios in Hötzelsroda körperlich auf einen 20-Jährigen eingewirkt. Dieser wurde dadurch verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Tat ereignete sich nach ersten Erkenntnissen gegen 22.00 Uhr. Die Polizei sucht Personen, die Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0123785/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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