LPI-GTH: Auseinandersetzung

Ilm-Kreis (ots) - Drei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrern wurden der Polizei Ilmenau am gestrigen Tag bekannt. Eine 62-jährige Fahrerin eines Mazda beabsichtigte gestern Nachmittag in Arnstadt von der Straße "An der Weiße" in die Klausstraße abzubiegen und touchierte dabei einen 8-jährigen Fahrradfahrer. Der Junge kam zu Fall. In der Ichtershäuser Straße in Arnstadt kollidierte ein 11-jähriger Fahrradfahrer mit dem Skoda eines 41-Jährigen. Der ...

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