LPI-GTH: Auseinandersetzung
Ilmenau (ots)
Zwei Männer (42, 43/ beide deutsch) gerieten gestern Abend in der Lindenstraße in eine verbale Streitigkeit. Diese gipfelte im weiteren Verlauf in einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide Männer wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (jd)
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