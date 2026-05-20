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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat beschädigt

Ilmenau (ots)

Ein Zigarettenautomat in der Straße "Max-Planck-Ring" wurde durch Unbekannte beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 23.30 Uhr und heute, 01.05 Uhr. Zudem wurde bei einem umliegend geparkten Dacia ein Reifen zerstört. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 1.500 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei den Tätern um zwei männliche Personen handeln. Diese haben sich augenscheinlich in Richtung Langewiesener Straße vom Tatort entfernt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0123820/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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