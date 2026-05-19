Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Gossel (Ilm-Kreis) (ots)

Kurz vor Mitternacht des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich "Am Kalkberg". Eine 16-Jährige befuhr mit einem Aixam Leichtfahrzeug ("45-km/h-Auto") die Schreibergasse als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Infolgedessen überschlug sich der Aixam und kam auf dem Dach zum Liegen. Drei Mitfahrer (m/15, m/16, w/16) kamen aufgrund ihrer Verletzungen in Krankenhäuser. Zwei weitere Mitfahrer (zweimal w/16) wurden vor Ort medizinisch versorgt. Ein bei der 16-jährigen Fahrzeugführerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde zu Beweiszwecken angeordnet, ihr Führerschein sichergestellt. Gegen sie wurde ein Verfahren eingeleitet. Der Aixam war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd)

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