Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Willibrordstraße entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen unter anderem eine Reisetasche sowie mehrere Puzzles. In der Zeit zwischen dem 17. Mai, 19.30 Uhr und gestern, 13.00 Uhr waren der oder die Täter gewaltsam in den Keller eingedrungen. Der Wert des Beuteguts wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0122817/2026) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell