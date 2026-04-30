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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Diebstahl eines Pkw

Moers (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, den 28.04.2026, 19:30 Uhr und Mittwoch, den 29.04.2026, 11 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Pkw, der am Fahrbahnrand der Packertstraße in Höhe Hausnummer 15 abgestellt war.

Bei dem entwendeten Pkw handelt es sich um einen schwarzen VW Amarok mit dem amtlichen Kennzeichen MO-FF617.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Fahrzeugs geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

EG/Ref. 260429-1206

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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