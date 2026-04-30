Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Dinslakenerin bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt/ Zeugenaufruf

Dinslaken (ots)

Am 29.04.2026 ereignete sich gegen 21:15 Uhr in Dinslaken auf der Straße "Am Pfauenzehnt" ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Ein 41-jähriger Dinslakener befuhr mit seinem PKW die Straße "Am Pfauenzehnt" aus Richtung Kleiststraße kommend. Im Kurvenbereich überholte er einen vor ihm fahrenden schwarzen PKW der Marke BMW, ohne dabei eine Gefährdung des Gegenverkehrs auszuschließen. Daher kollidierte er frontal mit dem PKW einer 22-jährigen Dinslakenerin, die die Straße "Am Pfauenzehnt" in Richtung Kleiststraße befuhr.

Die 44-jährige aus Dinslaken stammende Beifahrerin der 22-Jährigen verletzte sich durch den Zusammenstoß so schwer, dass zunächst eine Lebensgefahr bestand. Durch eine medizinische Versorgung in einem örtlichen Krankenhaus konnte die Lebensgefahr jedoch ausgeschlossen werden.

Die 22-Jährige und der 41-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in örtliche Krankenhäuser.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 41-Jährige Dinslakener keine Fahrerlaubnis besitzt.

Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Essen eingesetzt. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen und stellte die beteiligten PKW sicher.

Die Person, deren schwarzer BMW durch den 41-Jährigen Dinslakener überholt wurde, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02064-6220 mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken in Verbindung zu setzen.

HS/ Ref.: 260429-2310

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