Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Diebstahl eines Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Dienstag (28.04.) bis Mittwoch (29.04.) entwendeten bislang unbekannte Personen zwischen 18:00 Uhr und 13:30 Uhr einen Pkw von einem Privatgrundstück auf dem Möllenweg. Das Fahrzeug stand dort auf einer Stellfläche neben einer Doppelgarage.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Dodge Durango mit dem amtlichen Kennzeichen WES-RS999.

Das Fahrzeug verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go System. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war eine abnehmbare Anhängerkupplung montiert.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 zu melden.

EG/Ref. 2260429-1512

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