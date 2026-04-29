POL-WES: Voerde - 17-Jährige bei Unfall leicht verletzt
Voerde (ots)
Bei einem Unfall ist heute Morgen gegen 07:50 Uhr eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin verletzt worden.
Ein 79- jähriger Autofahrer fuhr mit einem Auto von der Schafstege nach links auf den Hammweg in Richtung Friedrichsfelder Straße.
Die 17- Jährige fuhr mit ihrem Leichtkraftrad in auf dem Hammweg in Richtung Frankfurter Straße.
Im Bereich der Kreuzung Hammweg/Schafstege kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Die 17-Jährige ist nach ersten Erkenntnis leicht verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus nach Duisburg.
Ein Rettungswagen bracht den ebenfalls leicht verletzten 79- jährigen Autofahrer in ein örtliches Krankenhaus.
Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt.
BH/
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