Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - 17-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Voerde (ots)

Bei einem Unfall ist heute Morgen gegen 07:50 Uhr eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin verletzt worden.

Ein 79- jähriger Autofahrer fuhr mit einem Auto von der Schafstege nach links auf den Hammweg in Richtung Friedrichsfelder Straße.

Die 17- Jährige fuhr mit ihrem Leichtkraftrad in auf dem Hammweg in Richtung Frankfurter Straße.

Im Bereich der Kreuzung Hammweg/Schafstege kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 17-Jährige ist nach ersten Erkenntnis leicht verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus nach Duisburg.

Ein Rettungswagen bracht den ebenfalls leicht verletzten 79- jährigen Autofahrer in ein örtliches Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt.

BH/

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