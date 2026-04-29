POL-WES: Dinslaken - Rentnerin Handtasche geraubt - Polizei bittet um Hinweise
Dinslaken (ots)
Einer 80- jährige Dinslakenerin wurde gestern (28.04.) gegen 14:15 Uhr von einem Unbekannten die Handtasche geraubt.
Die Dinslakenerin verließ zur genannten Zeit mit ihrem Rollator die Filiale eines Lebensmitteldiscounters an der Krengelstraße. Vor dem Eingangsbereich des Marktes schubste sie ein unbekannter Täter zu Boden und entwendete die Handtasche, die am Griff des Rollators hing. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Krengelstraße.
Bei dem Sturz verletzte sich die 80 -Jährige leicht.
Der Täter kann beschrieben werden als ca. 20-30 Jahre alt, schlank, bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose und schwarzer Kappe.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 in Verbindung zu setzen.
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