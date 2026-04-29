Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannter Motorradfahrer verletzt Lehrer

Polizei sucht Hinweise

Kamp-Lintfort (ots)

Ein unbekannter Motorradfahrer hat am Dienstag (28.04) gegen 13:30 Uhr auf dem Schulgelände an der Moerser Straße einen Lehrer verletzt.

Der Unbekannte fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf das Gelände der Schule. Dabei handelt es sich um Privatgelände und nicht um einen öffentlichen Verkehrsraum.

Ein 50-jähriger Lehrer der Schule forderte den Fahrer auf, abzusteigen und das Schulgelände zu verlassen. Hierfür stellte sich der Lehrer dem Motorradfahrer in den Weg, woraufhin der Mann verbal aggressiv wurde, den Motor seines Motorrades aufheulen ließ und mit geringer Geschwindigkeit auf den Lehrer zufuhr. Dabei verletzte der Lehrer sich leicht.

Der unbekannte Motorradfahrer flüchtete und entfernte sich vom Schulgelände.

Der Mann auf dem Motorrad kann folgendermaßen beschrieben werden: ca. 1,90 m, zwischen 25-30 Jahre alt, blauer Pulli, Jeans, blaue Schuhe, schlank, dunkelblond, leichter 3-Tage-Bart. Der Mann trug einen Motorradhelm.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/260428-1356

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