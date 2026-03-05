Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe übergibt Spende für das Kindernotarztfahrzeug an den DRK-Kreisverein Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen der diesjährigen Verbandsversammlung in Kraichtal konnte die Vorstandschaft des Kreisfeuerwehrverbandes eine Spende an den DRK-Kreisverein Karlsruhe übergeben. "Es war auch im abgelaufenen Geschäftsjahr unser Ziel, eine größere Spende für einen guten Zweck zu überreichen. Dafür haben wir wieder auf Gastgeschenke und Vortragshonorare verzichtet", berichtete der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Eckhard Helms, bei der Scheckübergabe. Das Projekt Kindernotarztfahrzeug ist eine gemeinsame Einrichtung des Städtischen Klinikums Karlsruhe und des DRK-Kreisverbandes Karlsruhe. "Wir betreiben diese wichtige Einrichtung bereits seit dem Jahr 2003 und finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Daher sind wir den Feuerwehren im Landkreis Karlsruhe sehr dankbar für diese Unterstützung", erläuterte Dr. med. Friedemann Lindmayer. Er ist Facharzt für Kinderheilkunde und wird auch als Leitender Notarzt eingesetzt. Diesem Dank schloss sich Heribert Rech, Präsident des DRK-Kreisverbandes an

