Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Unbekannte stehlen zwei Kühlaufliegeranhänger von Zentrallagerparkplatz

Alpen (ots)

Am Samstagabend gegen 21:44 Uhr stahlen bislang unbekannte Täter zwei Kühlaufliegeranhänger einer Logistikfirma aus Mönchengladbach von einem Parkplatz eines Zentrallagers an der Weseler Straße.

Die Kühlauflieger waren zum Zeitpunkt des Diebstahls mit den Kennzeichen OHA-MX463 und OHA-MX471 versehen.

In beiden Fällen handelt es sich um große Kühlauflieger, sogenannte 40- Tonner, des Herstellers Schmitz Cargobull in weiß.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufnahm, sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen zu Personen und Zugmaschinen gemacht haben, die einen Sattelauflieger dieser Größenordnung ziehen oder Hinweise zum Verbleib der Auflieger machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 260427-1631

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