Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Radfahrerin nach Unfall

Dinslaken (ots)

Die Polizei sucht Hinweise auf eine Radfahrerin, die sich von einer Unfallstelle entfernt hat.

Ein 60-jähriger Dinslakener fuhr mit seinem orangefarbenen Dodge Caliber am Montag (27.04.) gegen 14:45 Uhr die Max-Eyth-Straße in Fahrtrichtung Hünxer Straße.

Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach rechts auf die Hünxer Straße abzubiegen. Eine unbekannte Radfahrerin fuhr die Gerhard-Malina-Straße aus entgegengesetzter Richtung. Sie beabsichtigte, nach links auf die Hünxer Straße abzubiegen.

Die Radfahrerin stieß mit dem verkehrsbedingt stehenden Pkw zusammen und kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich augenscheinlich an der Hand.

Die Radfahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Sie kann folgendermaßen beschrieben werden: ca. 16 Jahre, blonde Haare, Jeans, Brille. Auf dem Gepäckträger ihres Damenrades befand sich ein Korb. Sie sprach Deutsch.

Das Verkehrskommissariat sucht die Radfahrerin und mögliche Unfallzeugen, die Hinweise geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 260427-1732

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