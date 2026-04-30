PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht Radfahrerin nach Unfall

Dinslaken (ots)

Die Polizei sucht Hinweise auf eine Radfahrerin, die sich von einer Unfallstelle entfernt hat.

Ein 60-jähriger Dinslakener fuhr mit seinem orangefarbenen Dodge Caliber am Montag (27.04.) gegen 14:45 Uhr die Max-Eyth-Straße in Fahrtrichtung Hünxer Straße.

Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach rechts auf die Hünxer Straße abzubiegen. Eine unbekannte Radfahrerin fuhr die Gerhard-Malina-Straße aus entgegengesetzter Richtung. Sie beabsichtigte, nach links auf die Hünxer Straße abzubiegen.

Die Radfahrerin stieß mit dem verkehrsbedingt stehenden Pkw zusammen und kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich augenscheinlich an der Hand.

Die Radfahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Sie kann folgendermaßen beschrieben werden: ca. 16 Jahre, blonde Haare, Jeans, Brille. Auf dem Gepäckträger ihres Damenrades befand sich ein Korb. Sie sprach Deutsch.

Das Verkehrskommissariat sucht die Radfahrerin und mögliche Unfallzeugen, die Hinweise geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

BH/ 260427-1732

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 07:23

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Dienstag, 05.05.2026, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 10:13

    POL-WES: Voerde - 17-Jährige bei Unfall leicht verletzt

    Voerde (ots) - Bei einem Unfall ist heute Morgen gegen 07:50 Uhr eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin verletzt worden. Ein 79- jähriger Autofahrer fuhr mit einem Auto von der Schafstege nach links auf den Hammweg in Richtung Friedrichsfelder Straße. Die 17- Jährige fuhr mit ihrem Leichtkraftrad in auf dem Hammweg in Richtung Frankfurter Straße. Im Bereich der Kreuzung Hammweg/Schafstege kam es zum Zusammenstoß der ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 09:21

    POL-WES: Dinslaken - Rentnerin Handtasche geraubt - Polizei bittet um Hinweise

    Dinslaken (ots) - Einer 80- jährige Dinslakenerin wurde gestern (28.04.) gegen 14:15 Uhr von einem Unbekannten die Handtasche geraubt. Die Dinslakenerin verließ zur genannten Zeit mit ihrem Rollator die Filiale eines Lebensmitteldiscounters an der Krengelstraße. Vor dem Eingangsbereich des Marktes schubste sie ein unbekannter Täter zu Boden und entwendete die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren