Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einsatz am Markt

Eisenach (ots)

Gestern Mittag begab sich ein 25-Jähriger (eritreisch) auf ein Schulgelände im Bereich des Marktes. Infolgedessen wurde der Mann von Schulpersonal (w/59, m/44, w/41, w/39) angesprochen. Fortfolgend bedrohte der 25-Jährige das Personal mit einer Schere, sodass diese sich in das Schulgebäude zurückzogen. Anschließend beschädigte der Mann ein Hinweisschild. Die Polizei kam zum Einsatz. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf richterlichen Beschluss in ein Fachkrankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)

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