Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Drohnenfund in Barkelsby - Ermittlungen laufen

Kiel (ots)

Am 11.04.2026 wurde durch eine Bürgerin im Bereich Hammelmarker Weg in Barkelsby eine Drohne aufgefunden. Gegen 18:45 Uhr desselben Tages gab es hierzu einen Einsatz des Kampfmittelräumdienstes des Landeskriminalamts Schleswig-Holstein um eine mögliche, von der Drohne ausgehende, Gefahr einzuschätzen. Eine solche konnte ausgeschlossen werden. Neben der Polizei waren die freiwilligen Feuerwehren Barkelsby und Eckernförde eingesetzt.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Flensburg wurde über den Sachverhalt vorsorglich informiert. Eine Bewertung steht noch aus.

Hintergründe zum Auffinden der Drohne, der Auffindesituation, dem Drohnenmodell, der Herkunft, dem Piloten usw. sind derzeit Gegenstand der in alle Richtungen laufenden Ermittlungen und können daher aus taktischen Gründen zurzeit nicht gegeben werden.

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