PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Schleswig-Holstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Spezialkräfte nehmen falsche Polizeibeamte fest: Drei Männer in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein haben drei Männer aus dem nordrhein-westfälischen Bocholt festgenommen. Die Männer im Alter von 23 (zwei der Männer) und 29 Jahren werden verdächtigt, bei einer 86-jährigen Frau im Raum Lübeck unter der Legende der falschen Polizeibeamten mehrere Krügerrandmünzen im Gesamtwert von rund 30.000 Euro erbeutet zu haben.

Zuvor sollen sie der Frau suggeriert haben, dass eine Diebesbande in ihrem Umfeld unterwegs sei und ihre Wertsachen bei der Bank nicht sicher seien. Die Geschädigte befolgte daraufhin die Anweisungen der angeblichen Polizei, holte ihre Wertsachen von der Bank nach Hause und legte sie zur Abholung in einen Kochtopf.

Doch die Tatverdächtigen kamen nicht weit: Durch vorangegangene Ermittlungen und Observationsmaßnahmen konnten sie nach der Tat am 30. März 2026 auf dem Weg Richtung Hamburg in ihrem Fahrzeug gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Nach ihrer Vorführung beim Amtsgericht Lübeck befinden sie sich inzwischen in Untersuchungshaft. Einer der Männer besitzt die deutsche, ein weiterer Mann die deutsch-libanesische Staatsbürgerschaft. Die Nationalität des dritten Mannes ist noch unklar.

Das LKA prüft nun, ob dem Trio noch weitere, ähnlich gelagerte Fälle zugeordnet werden können.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Carola Jeschke
Telefon: 0431/160-40130
E-Mail: Presse.Kiel.LKA@Polizei.LandSH.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Schleswig-Holstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Schleswig-Holstein
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 15:18

    LKA-SH: Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Jübek: Das LKA sucht Zeugen

    Kiel (ots) - Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) durch bislang unbekannte Täter sucht die Polizei nun Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag, 10. März 2026, verdächtige Personen oder Ereignisse beobachtet haben. Die Sprengung erfolgte gegen 2.15 Uhr. Durch die Explosion wurde der Fahrkartenautomat massiv ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:59

    LKA-SH: Fahrkartenautomat am Bahnhof Thesdorf in Pinneberg gesprengt: LKA sucht Zeugen

    Kiel (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag, 3. März 2026, gegen 3.30 Uhr einen Fahrkartenautomat am Bahnhof Thesdorf in Pinneberg gesprengt. Dabei wurden der Automat und ein Kiosk stark beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Anwohner hatte in der Nacht eine Explosion am Bahnhof Thesdorf gehört und den Notruf gewählt. Er gab außerdem an, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren