Landeskriminalamt Schleswig-Holstein

LKA-SH: Vermisstenfall Horst-Georg Linnemann: Knochenfund stammt von Tieren

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein

Nachdem die Cold Case Unit (CCU) des Landeskriminalamtes Ende März bei der erneuten Suche nach dem seit 2014 vermissten Horst Georg Linnemann im Brachenfelder Gehölz bei Neumünster Knochen gefunden hat, liegt nun das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung vor: Die Knochen stammen ausnahmslos von Tieren.

Wie berichtet wird der zum Zeitpunkt seines Verschwindens 28 Jahre alte Horst Georg Linnemann aus Neumünster-Faldera seit dem 15. Dezember 2014 vermisst. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Seine Leiche konnte trotz intensiver Ermittlungs- und Suchmaßnahmen bis heute nicht gefunden werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Für Hinweise, die zum Auffinden der Leiche und zu dem oder den Täter/n führen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgelobt.

Sachdienliche Hinweise bitte an: Telefon 0431/160-42852

Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Kiel, Oberstaatsanwalt Michael Bimler, Telefon 0431/604-3001

oder

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