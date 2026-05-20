Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollisionen

Ilm-Kreis (ots)

Drei Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Fahrradfahrern wurden der Polizei Ilmenau am gestrigen Tag bekannt. Eine 62-jährige Fahrerin eines Mazda beabsichtigte gestern Nachmittag in Arnstadt von der Straße "An der Weiße" in die Klausstraße abzubiegen und touchierte dabei einen 8-jährigen Fahrradfahrer. Der Junge kam zu Fall. In der Ichtershäuser Straße in Arnstadt kollidierte ein 11-jähriger Fahrradfahrer mit dem Skoda eines 41-Jährigen. Der Fahrradfahrer hatte die Ampelkreuzung offenbar bei Lichtzeichen Rot überquert. Er kam zu Fall. Ein 65-jähriger Fahrer eines Ford touchierte auf der K28 zwischen Wüllersleben und Witzleben im Vorbeifahren eine 49-jährige Fahrradfahrerin. Auch sie kam zu Fall. Alle Fahrradfahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Es entstanden unfalltypische Sachschäden an den Fahrzeugen. (jd)

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