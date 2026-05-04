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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Firmengebäude

Hamminkeln (ots)

Sonntagabend (03.05.) ist es gegen 21:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Firmengebäude auf dem Uhlandsweg gekommen.

Unbekannte Täter beschädigten mit einem größeren Gegenstand gewaltsam einen Kunststoffeinsatz des Metallrolltores. Als sie anschließend das Objekt durch die entstandene Öffnung betreten wollten, löste die akustische Alarmanlage aus.

Daraufhin entfernten sich die Personen fußläufig in Richtung der Kreuzung Uhlandsweg/ Schwanenschlatt.

Beide Personen waren schlank und mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet.

Zeugen, die in dem Bereich Feststellungen über verdächtige Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, melden sich bitte telefonisch bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281/ 1070.

EG/Ref. 260503-2310

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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