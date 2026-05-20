LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomaten
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Tabakawaren sowie Bargeld in noch unbekanntem Wert entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen aus einem Zigarettenautomaten in der Nordstraße. Der oder die Täter öffneten den Automaten zuvor gewaltsam und verursachten Schaden in geschätzter Höhe von 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 18.45 Uhr und heute, 06.20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0124068/2026) entgegen. (jd)
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