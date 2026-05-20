Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 60-jähriger Fahrer eines Lkw sowie ein 66-jähriger Fahrer eines Volvo befuhren heute Mittag in genannter Reihenfolge die B88 von der BAB kommend in Richtung Bad Tabarz. An einer Ampelkreuzung hielt der Lkw-Fahrer aufgrund des Rot zeigenden Lichtsignals an. Dies bemerkte der dahinter befindliche Volvo-Fahrer offenbar zu spät und fuhr auf. Infolgedessen wurde der 66 Jahre alte Mann leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ungefähr 25.000 Euro. Der Volvo wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. (jd)

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