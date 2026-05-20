Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Gartenhütte

Am Dienstag, den 19.05.2026, brachen zwei unbekannte Täter in eine Gartenhütte am Gräserweg ein. Gegen 03:06 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und entwendeten einen Fernseher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/8084633 entgegen.

Lohne - Defekter Gefrierschrank löst Brand aus

Am Dienstag, den 19.05.2026, löste ein defekter Gefrierschrank in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße An der Heide gegen 08:40 Uhr einen Brand aus. Infolge starker Rauchentwicklung wurden mehrere Rauchmelder ausgelöst. Eine Anwohnerin nahm dies war. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keinen Bewohner im Mehrparteienhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Lohne war mit 25 Einsatzkräften im Einsatz. Personen- oder Gebäudeschaden entstand nicht.

Dinklage - PKW unter Carport zerkratzt

In der Zeit von Freitag, den 15.05.2026 (09:00 Uhr) bis Samstag, den 16.05.2026 (11:00 Uhr) begab sich ein unbekannter Täter unter einen Carport an der Von-Galen-Straße und zerkratzte den dort geparkten PKW Seat Cupra Leon. Der Schaden wurde auf ca. 5000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774921 entgegen.

Dinklage - Betrunken Unfall verursacht

Am Dienstag, den 19.05.2026, befuhr ein 34-jähriger PKW-Führer aus Dinklage gegen 20:05 Uhr die Gartenstraße in Fahrtrichtung Lange Straße. Hier überfuhr er die Lange Straße und prallte im Verlauf im Bereich eines Gehweges gegen eine Straßenlaterne. Der PKW war in diesem Moment nicht mehr fahrbereit, dennoch versuchte der PKW-Führer sich zu entfernen. Anwohner verständigten die Polizei, die den Mann vor Ort stellen konnte. Vor Ort bestätigte sich der Eindruck einer Alkoholbeeinflussung (1,27 Promille). Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 4000,- EUR.

Vechta - Trotz Führerscheinentzug im Straßenverkehr unterwegs

Am Dienstag, den 19.05.2026, wurde ein 30-jähriger Transporter-Fahrer aus Vechta gegen 08:10 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Straße "An der Gräfte" unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Führerschein des Fahrzeugführers durch den Landkreis Vechta zur Beschlagnahme ausgeschrieben war aufgrund einer vorangegangenen vollziehbaren Entziehung. Zudem konnten bei dem Vechtaer körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung durch Drogen hindeuteten. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 19.05.2026, in der Zeit von 13:20 Uhr bis 16:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten PKW Skoda Fabia auf einem Parkplatz einer Arztpraxis an der Hauptstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und verursachte einen Schaden von ca. 1000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 19.05.2026, wurde ein 51-jähriger PKW-Führer aus Neuenkirchen-Vörden in der Straße "Am Hollo" gegen 08:00 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer festgestellt (1,65 Promille). Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins.

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