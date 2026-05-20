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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Powerbank gerät in Brand

Am Dienstag, den 19.05.2026, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Powerbank in einem Zimmer eines Einfamilienhauses in der Rosenstraße in Brand. Gegen 14:00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Barßel alarmiert und übernahm in der Folge die Löscharbeiten in dem betroffenen Zimmer. Das Zimmer wurde infolge des Brandes und der Löscharbeiten stark in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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