Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Parkplatz-Streit endet in Körperverletzung / Zeugenaufruf

Am Montag, den 18.05.2026, wurde ein 65-jähriger Mann aus Ganderkesee vor einem Pizza-Imbiss an der Münsterstraße gegen 18:50 Uhr unvermittelt angegriffen. Zunächst wurde der Mann durch einen unbekannten Täter auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass er seinen PKW vor dem Imbiss verkehrsbehindernd abgestellt hätte. Der 65-Jährige parkte seinen PKW daraufhin um. Dennoch griff der unbekannte Täter den Mann aus Ganderkesee im Anschluss an und schlug mehrfach auf diesen ein. Zeugen, die den Sachverhalt in einiger Entfernung wahrnahmen, appellierten an den Täter, aufzuhören. Dieser flüchtete daraufhin mit einem mintfarbenen Fahrrad in Richtung Lohne.

Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25-30 Jahre alt - 3-Tage-Bart - Kurze Haare - Arbeitskleidung (Schlosser) - Blaue Arbeitshose

Das Opfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - PKW zerkratzt

Im Zeitraum von Sonntag, den 17.05.2026 (20:00 Uhr) bis Montag, den 18.05.2026 (07:00) zerkratzte ein unbekannter Täter eine Mercedes V-Klasse auf einem Parkplatz in der Hebbelstraße. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Visbek - Rutsche auf Spielplatz beschädigt

Im Zeitraum von Freitag, den 15.05.2026, bis Samstag, den 16.05.2026, beschädigten unbekannte Täter eine Metallrutsche auf einem Spielplatz an der Straße Falkenkamp. Der Schaden wurde auf ca. 2500,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 19.05.2026, wurde ein 32-jähriger Transporter-Fahrer aus Vechta auf der Falkenrotter Straße gegen 00:20 Uhr angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde eine Beeinflussung durch Alkohol bei dem Fahrzeugführer festgestellt (1,61 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Vechta - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Am Montag, den 18.05.2026, wurde ein 22-jähriger PKW-Führer aus Großenkneten gegen 17:30 Uhr auf der Holtruper Straße kontrolliert. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv im Hinblick auf eine Beeinflussung durch THC. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.

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