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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - PKW-Reifen entwendet

Im Zeitraum von Freitag, den 15.05.2026 (14:45 Uhr) bis Montag, den 18.05.2026 (07:15 Uhr), öffneten unbekannte Täter gewaltsam den Maschendrahtzaun eines Firmengeländes an der Allensteiner Straße. Im Anschluss entwendeten sie von einem dort abgestellten Fahrzeug die Bereifung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Arbeitsmaschine gerät in Brand

Am Montag, den 18.05.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Löningen gegen 06:55 Uhr aufgrund eines Maschinenbrandes zu einer Firma in den Zeisigweg alarmiert. Aus ungeklärter Ursache geriet eine CNC-Fräsmaschine in Brand. Dieser konnte weitestgehend durch die Mitarbeiter gelöscht werden. Die Feuerwehr führte eine Nachkontrolle durch und belüftete die Werkshallen.

Lastrup - PKW beschädigt

Am Samstag, den 16.05.2026, beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr die Heckscheibe eines PKW Renault Twingo, welcher auf einem Parkplatz an der Hamstruper Straße geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter 04472/932860 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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