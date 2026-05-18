Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Kind auf E-Scooter angefahren / PKW flüchtig

Am Samstag, den 16.05.2026, befuhr ein 13-jähriger Junge aus Holdorf gegen 16:45 Uhr auf einem E-Scooter die Straße Am Schützenplatz in Fahrtrichtung stadteinwärts. Zeitgleich bog ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einer schwarzen Mercedes Limousine und getönten Scheiben von der Straße Im Wiesengrund kommend in die Buchenallee ab. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der PKW-Führer entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf unter 05494/914200 entgegen.

Holdorf - Einbruch in Reithalle / Hochwertiges Pferdesportzubehör entwendet

In der Zeit von Samstag, den 16.05.2026, 19:00 Uhr, bis Sonntag, den 17.05.2026, 07:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Lagerraum einer Reithalle an der Gehrder Straße. Hieraus entwendeten sich Reitsättel und Pferdegeschirr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Vechta - PKW-Scheibe eingeschlagen / Diebstahl aus PKW

Am Sonntag, den 17.05.2026, schlugen unbekannte Täter zwischen 15:15 Uhr und 16:30 Uhr die Beifahrerscheibe eines PKW Ford Focus auf einem Parkplatz am Füchteler Wald ein. Aus dem PKW wurde eine Handtasche entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 17.05.2026, wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer gegen 19:25 Uhr in der Straße Hagstedt angehalten. Dieser war zuvor aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Das Fahrzeug war in der Lage bis zu 60 km/h schnell zu fahren. Insofern konnte der 15-jährige eine über die Prüfbescheinigung hinausgehende Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Unter Drogen am Straßenverkehr teilgenommen

Am Sonntag, den 17.05.2026, wurde ein 43-jähriger PKW-Führer aus Diepholz gegen 21:30 Uhr einer Verkehrskontrolle in der Landwehrstraße unterzogen. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf eine Beeinflussung durch Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

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