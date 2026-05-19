Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fenster einer Firma beschädigt

Im Zeitraum von Freitag, den 15.05.2026 (12:00 Uhr) bis Sonntag, den 17.05.2026 (15:00 Uhr) beschädigten unbekannte Täter ein Fenster einer Firma an der Straße Am Industriering. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 18.05.2026, wurde ein 33-jähriger LKW-Fahrer aus dem europäischen Ausland gegen 07:50 Uhr auf der Bundesstraße 401 in Höhe Kampe aus dem Verkehr gezogen. Bei der Verkehrskontrolle wurde eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol ersichtlich (2,16 Promille). Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

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