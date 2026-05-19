Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

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Cloppenburg/Vechta (ots)

Auszeichnung für Zivilcourage

Am Abend des 19. Mai 2026 fand im Rathaus in Bakum der Delegiertentag des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland statt. In diesem Rahmen erfolgte mittlerweile zum elften Mal die Auszeichnung für Zivilcourage der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

Insgesamt vier Bürgerinnen und Bürger aus dem Oldenburger Münsterland wurden aufgrund der von ihnen gezeigte Zivilcourage durch die Präsidentin des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland, Manuela Honkomp, und Polizeidirektor Walter Sieveke von der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ausgezeichnet.

Walter Sieveke hob die beispielhafte Hilfsbereitschaft der Geehrten hervor: "Die drei Sachverhalte zeigen eindrucksvoll, mit wieviel Umsicht die geehrten Personen gehandelt haben. Sie haben geistesgegenwärtig reagiert, Mut und Courage gezeigt. Es sind herausragende Beispiele für Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit. Sie verdienen für ihr Handeln Respekt und Anerkennung.

Zudem richtete Walter Sieveke einen Appell an die Zuhörenden: "Die gezeigte Zivilcourage kann ein Anreiz sein, sich ebenfalls couragiert für andere, unsere Region und unsere Gesellschaft einzusetzen. Es wurden Straftaten verhindert, wertvolle Beiträge zur Verfolgung dieser geleistet und Menschen aus gefährlichen Situationen gerettet. In der heutigen Zeit, in der wir immer mehr Egoismus und Egozentrismus um uns herum wahrnehmen, sind dies wohltuende Geschichten."

Die Auszeichnungen beruhen auf den folgenden Sachverhalten:

1.

Am Mittwoch, den 17. September 2025, zerrten zwei Männer gegen 08:15 Uhr einen 23-jährigen Mann im Bereich der Straße An der Probstei gewaltsam und erkennbar gegen seinen Willen in einen PKW.

Sven Böckmann (45, Vechta) war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zur Arbeit in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta kam in ziviler Kleidung auf die geschilderte Situation zu.

Er erkannte umgehend den Ernst der Lage und verständigte die Polizei. Er beschrieb den Beamten am Telefon die Situation und übermittelte die Daten des Kennzeichens des Tatfahrzeugs.

Im Beisein von Herrn Böckmann gelang es den Tätern zunächst, das Opfer in das Fahrzeug zu drücken. Geistesgegenwärtig stellte Herr Böckmann allerdings sein mitgeführtes Fahrrad vor den PKW und verhinderte so eine Weiterfahrt. Herr Böckmmann appellierte an die Täter, von der Tat abzulassen. Daraufhin verließen alle Personen das Fahrzeug. In diesem Moment nahm er den Fahrzeugschlüssel an sich, um eine weitere Flucht zu verhindern.

Einer der Täter beabsichtigte mit einem anderen PKW den Parkplatz zu verlassen, was ihm allerdings durch einen Poller im rückwärtigen Bereich des Parkplatzes nicht gelang. Eindringlich forderte er den Mann auf, bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort zu verbleiben.

Wenige Momente später traf eine Streifenwagenbesatzung ein und konnte die beiden Täter vorläufig festnehmen. Das 23-jährige Opfer wurde leicht verletzt und suchte im Nachgang selbstständig ein Krankenhaus auf.

Gegen die beiden Täter wurden Strafverfahren wegen versuchter Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung eingeleitet.

2.

Am Dienstag, den 24. September 2025, kam es gegen 13:00 Uhr zu einem versuchten Handtaschendiebstahl in der Cloppenburger Innenstadt.

Eine Frau versuchte die Handtasche einer 42-jährigen Garrelerin, die sich im Außenbereich eines Cafés in der Mühlenstraße befand, von der Stuhllehne zu reißen und mit einem E-Scooter zu flüchten.

Die 43-jährige Begleiterin der Garrelerin versuchte in diesem Moment, die Täterin festzuhalten. Hieraus entstand ein Handgemenge mit der aggressiven Täterin.

Auf diese Situation wurde Lukas Widner (24, Friesoythe) aufmerksam. Auch er erkannte die Situation und kam den beiden Frauen zu Hilfe. Die Täterin trat und schlug um sich. Bei der Auseinandersetzung fielen alle Beteiligten zu Boden. Hier konnte die Aggressorin festgehalten werden.

Franziska Lohr (32, Cloppenburg) kam ebenfalls zufällig auf die Situation zu und wählte geistesgegenwärtig den Notruf der Polizei.

Die Handtaschendiebin konnte in der Folge an die eingesetzten Beamten übergeben werden.

Frau Lohr und Herr Widner stellten sich im anschließenden Strafverfahren als Zeugen zur Verfügung. Ohne das Handeln der beiden zu Ehrenden wäre die Flucht der Frau mit dem Diebesgut aller Voraussicht nach gelungen.

3.

Am Dienstag, den 28. Oktober 2025, kam es gegen 13:50 Uhr auf der Straße Schierberg in Neuenkirchen-Vörden zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 49-jährige PKW-Führerin aus Essen (Oldenburg) von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Bei dem Unfall wurde die Essenerin glücklicherweise nur leicht verletzt, verharrte jedoch infolge eines Schocks im Unfallfahrzeug und war nicht imstande dieses selbstständig zu verlassen.

Kurt Grefenkamp (52, Neuenkirchen-Vörden) wurde auf den Verkehrsunfall aufgrund der örtlichen Nähe zu seinem Betrieb aufmerksam. Er begab sich zum Fahrzeug und befreite die 49-jährige. Er setzte sie an einen nahegelegenen Baum und leistete Erste Hilfe. Der PKW fing in diesem Moment Feuer und brannte vollständig aus. Durch die schnelle und umsichtige Hilfe des zu Ehrenden konnte ein tragischer Ausgang des Verkehrsunfalls abgewendet werden.

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